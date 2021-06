Palma

„Unstoppable“: Leon Löwentraut stellt auf Mallorca aus

Der deutsche Künstler Leon Löwentraut stellt wieder auf Mallorca aus. Bei der Präsentation der Ausstellung, die am Freitagabend in Palma eröffnet wird, zeigte sich der 23-Jährige aus Kaiserslautern bescheiden: „Ich sehe mich nicht als den großen Star. Ich bin Leon und mache das, was ich liebe“, sagte er am Donnerstag. Unter dem Titel „Unstoppable“ werden in der Galerie Gerhardt Braun in der Innenstadt von Palma bis zum 31. Juli etwa 30 neue Werke von Löwentraut zu sehen sein.