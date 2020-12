Archivierter Artikel vom 19.08.2020, 16:00 Uhr

Mainz

Universitätsmedizin Mainz schreibt weiter rote Zahlen

Die Universitätsmedizin Mainz steckt weiter in den roten Zahlen, hat das Minus aber deutlich reduziert. 2019 sank der Jahresfehlbetrag um fast die Hälfte auf rund 35 Millionen Euro. 2018 hatte das Minus noch bei knapp 60 Millionen Euro gelegen, wie die einzige Universitätsklinik in Rheinland-Pfalz am Mittwoch mitteilte.