Mainz

Universitäten werden neu strukturiert

Die Universitätslandschaft in Rheinland-Pfalz wandelt sich bis Januar 2023. Die Universität Koblenz wird eigenständig und die bisher mit ihr verbundene Uni Landau fusioniert mit der Technischen Universität Kaiserslautern. Mit den Stimmen der Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne wurde das Neustrukturierungsgesetz am Mittwoch im rheinland-pfälzischen Landtag in zweiter Lesung verabschiedet. Die CDU stimmte gegen das Gesetz, die AfD enthielt sich.