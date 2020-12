Archivierter Artikel vom 21.09.2020, 16:50 Uhr

Montabaur/München

United Internet wegen Streits mit Telefónica unter Druck

Nach einer Gewinnwarnung wegen unerwartet hoher Rechnungen ist der Internetkonzern United Internet unter Druck geraten. Der Kurs des Konzerns aus Montabaur sackte am Montag an der Börse um etwa ein Viertel ab, auch seine Mobilfunk-Tochter Drillisch verlor massiv an Gunst. Am Wochenende hatte das Unternehmen die Gewinnwarnung veröffentlicht, nachdem der Wettbewerber Telefónica deutlich mehr Geld für Mobilfunk-Kapazitäten eingefordert hatte, als United Internet angenommen hatte. Für die Mehrkosten bildete die Firma von Ralph Dommermuth rund 80 Millionen Euro als Rückstellungen.