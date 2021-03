Montabaur/Maintal

United Internet und 1&1 Drillisch: Dividende stabil halten

Der Telekomanbieter und Internetdienstleister United Internet will trotz Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr die Dividende stabil halten. United Internet will demnach erneut 50 Cent je Aktie zahlen, das Tochternunternehmen 1&1 Drillisch 5 Cent, wie der Konzern am Donnerstag in Montabaur und Maintal mitteilte.