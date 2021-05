Darmstadt

Union Evangelischer Kirchen: Volker Jung an Spitze gewählt

Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Volker Jung, ist neuer Vorsitzender der Vollkonferenz der Union Evangelischer Kirchen (UEK). Der 61-Jährige steht nun an der Spitze des Zusammenschlusses von zwölf Evangelischen Kirchen in Deutschland, wie die EKHN am Freitag mitteilte. Die Vollkonferenz der UEK habe Jung am Freitag gewählt, hieß es.