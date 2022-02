Unimedizin zeichnet Biontech-Gründer mit höchster Ehrung aus

Biontech-Mitgründer Christoph Huber soll bei der Feierstunde im Mainzer Staatstheater die Ehrendoktorwürde erhalten. Huber war nach Angaben der Unimedizin dort bis 2009 in leitender Funktion tätig. Der Virologe Ralf Bartenschlager wird ebenfalls mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Bartenschlager hat bis 2002 in Mainz unter anderem an der Ausheilung von Hepatitis C geforscht, derzeit ist er den Angaben zufolge am Universitätsklinikum Heidelberg und am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg beschäftigt.

Türeci und Şahin haben bereits mehrere renommierte Auszeichnungen erhalten. Darunter sind der Ehrlich- und Ludwig Darmstaedter-Preis, der Deutsche Zukunftspreis und der Akademiepreis des Landes Rheinland-Pfalz. In der vergangenen Woche wurden beide mit dem Landesverdienstorden Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

