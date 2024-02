Krankenhäuser

Mainz

Unimedizin stellt Automaten zur Arzneimittel-Zubereitung vor

An der Universitätsmedizin Mainz werden Arzneimittel für Infusionen künftig auch automatisiert hergestellt. An diesem Freitag (11.30 Uhr) stellt die größte Klinik von Rheinland-Pfalz zwei neue Vollautomaten vor. In diese robotergestützte Zubereitung von Arzneimitteln hat die Unimedizin nach eigenen Angaben rund 700.000 Euro gesteckt. In diesen Automaten, die Teil der Apotheke des Hauses sind, werden etwa Spritzen automatisch aufgezogen oder Infusionsmittel insbesondere für Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation per Roboter hergestellt. Das Land hat die Automaten an der einzigen Uniklinik von Rheinland-Pfalz mitfinanziert.