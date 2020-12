Archivierter Artikel vom 16.03.2020, 03:30 Uhr

Trier

Uni Trier bekommt Außenstelle für KI-Forschung

Die Universität Trier und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern bauen ihre Zusammenarbeit aus. Beide Seiten unterzeichneten einen Vertrag zur Einrichtung einer Außenstelle des DFKI in Trier, wie die Universität am Montag mitteilte. Der Schwerpunkt der Zusammenarbeit soll unter anderem in der Schnittmenge von Künstlicher Intelligenz und Wirtschaftsinformatik liegen, hieß es.