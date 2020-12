Archivierter Artikel vom 16.07.2020, 17:10 Uhr

Koblenz

Uni Koblenz-Landau will weiter mehr Geld

Die Uni Koblenz-Landau dringt angesichts der geplanten Umstrukturierung der rheinland-pfälzischen Hochschullandschaft weiter auf mehr Geld vom Land. Zugleich will der Standort Koblenz sein Profil schärfen, um ein „wissenschaftlicher Leuchtturm“ im Norden des Landes zu werden. Das wurde bei einer Klausur am Mittwoch und Donnerstag in Lahnstein bei Koblenz als Startschuss für eine mehrjährige Debatte deutlich. Dabei diskutierten rund 50 repräsentativ ausgewählte Uni-Mitglieder darüber, wie die neue Uni der Rhein-Mosel-Stadt künftig aussehen sollte.