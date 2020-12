Archivierter Artikel vom 12.05.2020, 16:50 Uhr

Mainz

Uni Koblenz-Landau: Mainzer Verwaltung Ende 2024 aufgelöst

Der Mainzer Verwaltungsstandort der Noch-Uni Koblenz-Landau soll bis Ende 2024 aufgelöst werden. Das sieht ein Gesetzentwurf zur Neustrukturierung der Universitätsstandorte in Kaiserslautern, Landau und Koblenz vor, den Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) am Dienstag in Mainz vorstellte. Zuvor hatte ihn das Kabinett beschlossen. Die rund 40 Mitarbeiter in der Verwaltung in Mainz können Wolf zufolge dann schauen, ob sie an der dann eigenständigen Uni Koblenz, der neuen Rheinland-Pfälzischen Technischen Universität mit Standorten in Kaiserslautern und Landau oder einer anderen Landeseinrichtung arbeiten wollen.