Kassel

Uni Kassel wird 50: Vom Gegenmodell zum Innovationsmotor

Hessens nördlichste Hochschule, die Universität Kassel, feiert an diesem Freitag mit einem Festakt ihr 50-jähriges Bestehen. Am 25. Oktober 1971 offiziell gegründet, nahm die damalige Gesamthochschule Kassel (GhK) einen Tag später den Lehrbetrieb auf. Mit viel linkem Reformeifer galt die GhK in ihrer Gründungsphase als Gegenmodell zu den Traditionsuniversitäten. Hochschulzugang auch ohne Abitur, neuartige Studiengänge mit viel Praxisbezug, Studieren über Fächergrenzen hinweg und viel Eigenständigkeit der Lehrstühle – so lauteten die Ansätze damals, von denen heute viele Standard sind.