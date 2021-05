Offenbach

Ungemütliches und windiges Pfingstwochenende

Wind, Wolken und Regenschauer erwarten die Menschen in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland an Pfingsten. Zu Beginn des langen Wochenendes ist mit Schauern, einzelnen Gewittern und frischem Wind mit starken bis stürmischen Böen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mitteilte. Für den Sonntag schätzten die Meteorologen die Schauerneigung als nur noch gering ein und die Temperaturen klettern auf bis zu 18 Grad. Weiterhin ist aber mit Wind und örtlich auch starken Böen zu rechnen.