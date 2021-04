Mainz/Essen (dpa/lrs)

Ungemütlicher Wochenstart in Rheinland-Pfalz und Saarland

Mainz/Essen (dpa/lrs) – Bewölkt und regnerisch beginnt die neue Woche in Rheinland-Pfalz und im Saarland. „Die Aprilachterbahn setzt sich fort“, sagte ein Meteorologe des Deutsche Wetterdienstes (DWD) am Montagmorgen in Essen. Im Bergland könne es im Laufe des Tages immer wieder schneien. In der Nordhälfte seien einzelne Graupelschauer möglich. Die Höchstwerte erreichen maximal zehn Grad.