Archivierter Artikel vom 14.06.2020, 13:10 Uhr

Offenbach

Ungemütlicher Wochenstart an Rhein, Mosel und Saar

Nach Starkregen und Sturmböen in Rheinland-Pfalz sowie im Saarland startet die neue Woche wechselhaft und stark bewölkt. Vor allem im Osten dürfte es am Montagvormittag regnen. Im Tagesverlauf gehen gebietsweise Schauer, vereinzelt auch Gewitter nieder, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Den Meteorologen zufolge liegen die Höchstwerte zwischen 19 und 25 Grad.