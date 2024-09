Ungemütlicher Start ins Wochenende

Anzeige

Offenbach (dpa/lrs) – Nass und kälter startet das Wochenende in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet einige Schauer und Gewitter – auch deutlich windiger soll es am Freitag werden. Die Temperaturen liegen nur noch zwischen 12 und 15 Grad im Bergland, sonst zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht zum Samstag bleibt es laut DWD bewölkt und zeitweise tritt schauerartiger Regen auf. Die Tiefstwerte liegen um 8 Grad, im Bergland bis 5 Grad.

Auch am Samstag sind zeitweise Schauer möglich, hieß es vom DWD. Dazu wird es deutlich kühler mit Höchstwerten zwischen 12 und 16 Grad, in höheren Lagen 9 bis 13 Grad. In der Nacht zum Sonntag bleibt es dann überwiegend trocken – örtlich bildet sich Nebel. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 4 Grad, in höheren Lagen bis 1 Grad. In den Mittelgebirgslagen ist zudem örtlich mit Bodenfrost zu rechnen.

Am Sonntag zeigt das Wetter dann etwas freundlicher: Es wird laut DWD heiter bis wolkig und niederschlagsfrei. Dazu bleibt es ähnlich kühl wie am Samstag, mit 13 bis 16 Grad, in Hochlagen 9 bis 13 Grad.