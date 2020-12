Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 15:10 Uhr

Trier

Ungeklärter Mordfall: 75 DNA-Proben entnommen

Im Zuge des neu aufgerollten Mordfalls an einer Frau in Trier vor 31 Jahren haben sich bereits 75 Männer an einem DNA-Reihentest beteiligt. Die Ergebnisse der Speichelproben, die die Kriminalpolizei Trier entnommen hat, werden in mehreren Wochen erwartet, wie ein Sprecher der Polizei Trier am Mittwoch sagte. Man hoffe auf neue Erkenntnisse zum Mord an Beatrix Hemmerle, die im August 1989 im Alter von 32 Jahren in ihrer Wohnung von einem Unbekannten erstochen worden war.