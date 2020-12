Archivierter Artikel vom 12.08.2020, 14:50 Uhr

Trier

Ungeklärter Mord: 100 Männer für Gentest angeschrieben

Um den Mord an einer Frau in Trier nach mehr als 30 Jahren doch noch aufzuklären, hat die Polizei jetzt die ersten gut 100 Männer für einen Gentest angeschrieben. Sie sollten sich melden, um einen Termin für die Abgabe einer Speichelprobe auszumachen, wie ein Sprecher der Polizei in Trier am Mittwoch sagte. Dies sei der erste Teil von insgesamt 450 Männern, die im Zuge der Ermittlungen zum Mord an Beatrix Hemmerle personalisiert worden seien.