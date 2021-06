Saarbrücken

Ungebremst in Auto gerast: Mordprozess

Wegen Mordes durch rücksichtlose Fahrweise muss sich von heute (9.00 Uhr) an ein 30-Jähriger vor dem Landgericht Saarbrücken verantworten. Er soll im August 2017 mitten in Saarwellingen mit Tempo 130 ungebremst auf ein Auto gerast sein. Dabei wurden eine Mutter und deren Tochter, die in dem Wagen saßen, tödlich verletzt. Laut Anklage soll er während der Fahrt am Handy Whatsapp-Nachrichten ausgetauscht haben.