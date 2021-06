Mainz

Ungarn-Kapitän Szalai verlängert bei Mainz 05 bis 2022

Der Kapitän der ungarischen Fußball-Nationalmannschaft Ádám Szalai wird auch in der kommenden Saison das Trikot des Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 tragen. Wie die Rheinhessen am Mittwoch mitteilten, hat der Stürmer seinen Vertrag in Mainz bis zum Sommer 2022 verlängert.