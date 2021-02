Düren/Selters

Unfall verursacht und Helferauto gestohlen: Duo gefasst

Erst verursacht ein Duo auf der Autobahn einen Unfall mit Schwerverletzten – dann flüchtet es mit dem Wagen eines Ersthelfers. Der 34-Jährige und sein 16 Jahre alter Begleiter fuhren auf der A4 nahe Düren am Montagabend in einem Mietwagen ungebremst auf ein vorfahrendes Fahrzeug auf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die drei Insassen wurden demnach zum Teil schwer verletzt. Das unverletzt gebliebene Duo kümmerte sich nach den Angaben nicht um die Opfer, sondern entwendete am Unfallort das Auto eines Ersthelfers und flüchtete.