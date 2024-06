Wörth

Wörth

Unfall nach Streit zwischen betrunkenen Fahrern

Von dpa/lrs

i ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Auf einem Lkw-Parkplatz in Wörth ist es am Samstag zu einem Unfall nach einem Streit zweier betrunkener Fahrer gekommen. Ein 35-Jähriger prallte mit einem Transporter beim Rangieren mit über drei Promille gegen einen geparkten Lastwagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Zuvor soll er sich mit einem 37-Jährigen, offenbar ebenfalls betrunkenen Lkw-Fahrer über die Parksituation gestritten haben. Der 35-Jährige stieg daraufhin in seinen Transporter, verwechselte Vorwärts- mit Rückwärtsgang und stieß gegen den Lkw, wie es hieß. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 1000 Euro.