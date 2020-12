Archivierter Artikel vom 22.05.2020, 07:30 Uhr

Unfall nach Prügelei auf Autofahrt: Zwei Verletzte

St. Ingbert (dpa/lrs) – Wegen einer Prügelei in einem Auto haben zwei Männer am Donnerstagabend einen Verkehrsunfall verursacht und sind dabei leicht verletzt worden. Die Männer waren während der Fahrt bei St. Ingbert (Saarpfalz-Kreis) aneinandergeraten, als das Auto zunächst bremste und schließlich in eine Böschung rollte, wie die Polizei mitteilte. Zwischen den beiden Männern habe seit längerem ein Konflikt bestanden.