Archivierter Artikel vom 19.06.2020, 17:30 Uhr

Unfall mit vier Lkw auf A61: Ein Fahrer schwer verletzt

Bad Neuenahr-Ahrweiler (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall mit vier Lkw auf der Ahrtalbrücke bei Bad Neuenahr-Ahrweiler auf der Autobahn 61 in Richtung Köln ist am Freitag ein 37 Jahre alter Lkw-Fahrer schwer verletzt worden. Wie die Autobahnpolizei Mendig mitteilte, fuhr ein Lkw auf einen weiteren am Stauende stehenden Lkw auf. Dieser sei daraufhin auf zwei weitere Lkw geschoben worden. Der Fahrer des hinteren Lkw wurde dabei laut Polizei im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Er sei von der Feuerwehr befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Lkw-Fahrer blieben unverletzt.