Unfall mit Straßenbahn: Autofahrerin verletzt

Ludwigshafen (dpa/lrs) – Eine Autofahrerin ist in Ludwigshafen mit einer Straßenbahn zusammengestoßen und dabei verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die 57-Jährige am Dienstag unerlaubt nach links in eine Straße abbiegen, während neben ihr eine Straßenbahn fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen – die Frau wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Zu weiteren Verletzten in der Straßenbahn machte die Polizei keine Angaben.

