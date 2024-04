Unfall mit Schulbus: Kinder unverletzt

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle.

ARCHIV - Ein Streifenwagen der Polizei steht an einer Unfallstelle. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Grafschaft-Gelsdorf (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit einem Schulbus im Landkreis Ahrweiler ist der 70-jährige Fahrer leicht verletzt worden. Der Kleinbus kam am Donnerstag in Grafschaft-Gelsdorf von einer Landstrafe ab und landete im Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Die vier Kinder an Bord des Kleinbusses blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und weshalb der Fahrer die Kontrolle über den Kleinbus verlor.

