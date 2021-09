Nievern

Unfall mit Kran sorgt für Stromausfall im Rhein-Lahn-Kreis

Bei einem Unfall mit einem Kran ist am Dienstag eine Oberleitung im Rhein-Lahn-Kreis beschädigt worden. Dadurch wurde die Stromversorgung in Nievern teilweise unterbrochen, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde die Oberleitung am Vormittag durch den Ausleger des Krans beschädigt.