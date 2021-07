Archivierter Artikel vom 02.06.2021, 09:50 Uhr

Koblenz

Unfall mit drei Lastwagen: Vollsperrung auf der A 61

Auf der Autobahn 61 ist es in der Nähe des Autobahnkreuzes Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Auffahrunfall von drei Lastwagen gekommen. Wie die Polizei in Koblenz mitteilte, wurde ein 59 Jahre alter Fahrer bei dem Zusammenstoß am Mittwochmorgen in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die beiden anderen Lkw-Fahrer blieben unverletzt. Aufgrund der Rettungsarbeiten war die Autobahn in Fahrtrichtung Köln auf dem Streckenabschnitt für fast vier Stunden voll gesperrt. Nach den ersten Ermittlungen war der 59-Jährige zu dicht hinter einem anderen Lkw gefahren. Als dieser wegen eines Staus abgebremst wurde, fuhr er auf. Der andere Lkw wurde wiederum auf einen vorausfahrenden Lkw geschoben.