Unfall mit drei Autos auf A60 – drei Menschen verletzt

Am Nachmittag kommt es auf der A60 zwischen den Anschlussstellen Prüm und Bleialf zu einem Unfall mit mehreren Verletzten. Feuerwehren der umliegenden Ortschaften sind im Einsatz.

Prüm (dpa/lrs) – Bei einem schweren Unfall auf der A60 im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind drei Menschen verletzt worden, einer davon schwer. An dem Unfall am Nachmittag seien drei Fahrzeuge beteiligt gewesen, teilte die Polizei mit. Demnach geriet eine 35-Jährige mit ihrem Wagen gegen die Schutzplanke und anschließend in den Gegenverkehr, wo sie mit dem Auto einer ebenfalls 35 Jahre alten Fahrerin zusammenstieß. Der Pkw einer 31 Jahre alte Fahrerin kollidierte ebenfalls mit einem der Autos.

Die 35-Jährige, die zunächst mit ihrem Wagen gegen die Schutzplanke prallte, kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die anderen beiden Frauen wurden leicht verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Prüm und Bleialf war zeitweise voll gesperrt. Feuerwehren der umliegenden Ortschaften waren im Einsatz – zusammen mit der Polizei Prüm, der Bundespolizei, der Autobahnmeisterei, einem Rettungshubschrauber und Rettungswachen.