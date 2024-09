Ein Polizeiwagen steht an einer Unfallstelle. Auf der A3 ist ein mit Schlachtabfällen geladenes Sattelzuggespann umgekippt. (zu dpa: «Unfall mit Auto in Schifferstadt - Motorradfahrer stirbt»)

Schifferstadt (dpa/lrs) – Bei einem Verkehrsunfall in Schifferstadt im Rhein-Pfalz-Kreis ist ein Motorradfahrer gestorben. Ein 37 Jahre alter Autofahrer habe am Mittwoch die Vorfahrt des 60 Jahre alten Motorradfahrers missachtet und sei mit diesem zusammengestoßen, teilte die Polizei mit. Der Motorradfahrer erlag demnach noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Unfallbeteiligten wurden durch ein Kriseninterventionsteam betreut.