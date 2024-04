Unfall in Idar-Oberstein: 55-jähriger Autofahrer stirbt

An einem Kreisverkehr in Idar-Oberstein geschieht ein tödlicher Verkehrsunfall. Der Hergang ist laut Polizei zunächst unklar.

Idar-Oberstein (dpa/lrs) – Nach einem Verkehrsunfall in Idar-Oberstein ist ein 55-jähriger Autofahrer gestorben. Der Mann sei am frühen Sonntagmorgen mit seinem Wagen auf der Landesstraße 160 unterwegs gewesen, als es nahe einem Kreisverkehr zu dem Unfall kam, teilte die Polizei mit. Eine Sprecherin sagte, es könnten nach derzeitigem Ermittlungsstand noch keine genaueren Angaben zum Hergang oder zur Todesursache gemacht werden. Ein medizinischer Notfall könne nicht ausgeschlossen werden. Weitere Fahrzeuge waren den Angaben zufolge nicht beteiligt. Der 55-Jährige starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Mitteilung der Polizei