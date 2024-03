Unfall durch Geisterfahrer: Zwei Kinder schwer verletzt

Bendorf (dpa/lrs). Der 55-Jährige war demnach am Samstagabend mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von einem Autobahnparkplatz aus in falscher Richtung auf die A48 gefahren. In einer Kurve stieß er nahezu frontal mit dem Auto eines 39-Jährigen zusammen, der bei dem Unfall unverletzt blieb.

Zwei weitere der insgesamt sechs Insassen im Auto des 55-Jährigen wurden durch den Zusammenstoß ebenfalls schwer verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Rettungswagen brachte die vier Verletzten ins Krankenhaus. Gegen den Falschfahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

