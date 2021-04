Wörth/Karlsruhe

Unfall: Beeinträchtigungen zwischen Wörth und Karlsruhe

Nach der Entgleisung zweier Güterzug-Waggons laufen die Instandsetzungsarbeiten an den beschädigten Gleisanlagen im Bahnhof Wörth der Deutschen Bahn zufolge „unter Hochdruck“. Das sagte eine Bahnsprecherin am Mittwoch. Der Unfall am Montagabend hatte zur Sperrung der Strecke zwischen Wörth und Karlsruhe geführt.