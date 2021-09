Grafschaft

Unfall auf der A61: Einsatzfahrzeug des DRK verunglückt

Ein Fahrzeug des Deutschen Roten Kreuzes ist auf der Autobahn 61 bei Grafschaft (Landkreis Ahrweiler) an einem Stauende gegen ein Wohnwagengespann geprallt. Der 30-jährige Fahrer wurde dabei eingeklemmt und schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Auto befreien. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf einen Betrag im niedrigen fünfstelligen Bereich.