Ein Rettungswagen spiegelt während einer Übung in einem Fenster eines anderen Rettungswagen mit der Aufschrift «112». (zu dpa: «Unfall auf A3: Zwei Menschen leicht verletzt») Foto: Patrick Seeger/DPA

Dierdorf (dpa/lrs) – Bei einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen im morgendlichen Berufsverkehr auf der Autobahn 3 sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Einer von ihnen, ein 33-jähriger Mann, sei mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden, teilte die Autobahnpolizei in Heiligenroth mit. Sein Auto war bei Starkregen ins Schleudern geraten und gegen einen Lastwagen sowie ein weiteres Auto geprallt. Die A3 in Richtung Frankfurt wurde nach dem Unfall nahe Dierdorf im Westerwald für etwa 90 Minuten gesperrt, der Verkehr staute sich mehrere Kilometer weit.