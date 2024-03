Heiligenroth

Heiligenroth

Unfall auf A3: Betrunkener Fahrer im Sekundenschlaf

Von dpa/lrs

ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt».

Ein 32 Jahre alter Autofahrer ist im Westerwaldkreis auf der A3 kurz vor der Anschlussstelle Montabaur auf einen Sattelzug aufgefahren. Der Mann gab später an, kurz vor dem Unfall am frühen Mittwochmorgen in einen Sekundenschlaf gefallen zu sein, wie die Polizei mitteilte. Laut den Beamten sei der 32-Jährige auch alkoholisiert gewesen. Ein Schnelltest habe 1,07 Promille ergeben, hieß es. Bei dem Unfall in Höhe Heiligenroth wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt. Die A4 musste in Richtung Köln kurzzeitig voll gesperrt werden.