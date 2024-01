Plus Weitersburg/Höhr-Grenzhausen/Dierdorf Unfälle im Westerwald: Querstehende Lkws sorgen für Beinträchtigungen auf A3 und A48 Bei Schnee und Glätte kam es am Montagmorgen im Westerwald zu gleich zwei Unfällen mit querstehenden Lastwagen. Ausgelaufener Diesel und verbogene Leitplanken machten Arbeiten nötig. Es gab Verkehrsbeeinträchtigungen. Von dpa

Bei einem Unfall mit einem Sattelzug auf der A48 ist ein Mann am Montagmorgen leicht verletzt worden. Weil nach dem Unfall zwischen Weitersburg und Höhr-Grenzhausen Diesel auslief, musste die Autobahn vorübergehend in beide Richtungen voll gesperrt werden, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen war jeweils eine Spur wieder freigegeben. Der Sattelzug ...