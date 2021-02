Kleinblittersdorf

Unerlaubte Feier in Bistro: Gäste verstecken sich

Trotz coronabedingten Verbots hat ein Bistro im Regionalverband Saarbrücken alkoholische Getränke an Gäste ausgeschenkt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten Anwesende zunächst die Tür des Lokals abgeschlossen, weil Beamte sich ein Bild von der Lage verschaffen wollten. Als Polizisten später in das Bistro gelangten, sollen mehrere Menschen versucht haben, sich zu verstecken.