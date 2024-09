Unbewohntes Gebäude in Brand – sechsstelliger Schaden

Seit dem späten Dienstagabend steht das Haus in Flammen. Die Löscharbeiten ziehen sich bis in die Morgenstunden.

Carlsberg (dpa/lrs) – In der Nacht zum Mittwoch ist in Carlsberg (Landkreis Bad Dürkheim) ein unbewohntes Einfamilienhaus in Brand geraten. Die Löscharbeiten seien nach wie vor im Gange, teilte die Polizei am frühen Morgen mit. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Die Polizei schätzt den Schaden auf einen sechsstelligen Betrag. Die Brandursache muss noch ermittelt werden.