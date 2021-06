Offenbach (lrs/lhe)

Unbeständiges Wetter mit Schauern und vereinzelten Gewittern

Die Menschen im Saarland und Rheinland-Pfalz müssen sich auf unbeständiges Wetter einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch in Offenbach mitteilte, bleibt der Vormittag wolkig, während ab Mittag eine Schauer- und Gewitterneigung besteht. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 Grad in der Eifel und 25 Grad in der Vorderpfalz. In der Nacht zu Donnerstag bleibe es bewölkt, ab der zweiten Nachthälfte seien Gewitter möglich.