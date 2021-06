Offenbach

Unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland müssen sich auf unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern einstellen. Am Dienstag zieht im Tagesverlauf von Südwesten her Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Lokal seien teils kräftige Gewitter mit Starkregen und Sturmböen möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 16 Grad in der Eifel und 23 Grad in der Vorderpfalz.