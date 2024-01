Blieskastel

Blieskastel/Homburg

Unbekannter verletzt 67 Schüler mit Reizstoff

Ein Unbekannter hat in einer Schule im saarländischen Blieskastel einen Reizstoff versprüht und damit 67 Schüler verletzt. «Davon konnten 37 Schüler nach Untersuchung vor Ort wieder nach Hause gehen, die restlichen 30 Schüler wurden vorsorglich mit Krankenwägen zur weiteren Untersuchung in vier umliegende Krankenhäuser verbracht», teilte die Polizei in Homberg am Montag mit. Die noch unbekannte Person habe in einem Windfang der Geschwister-Scholl-Schule zwischen Pausenhof und Foyer den ebenfalls noch unbekannten Reizstoff versprüht.