Vallendar

Unbekannter greift Frau an Bushaltestelle an: Zeugen gesucht

An einer Bushaltestelle in Vallendar (Landkreis Mayen-Koblenz) ist am Montagabend eine junge Frau von einem Unbekannten zu Boden gerissen und getreten worden. Die Tat ereignete sich gegen 20.45 Uhr, als die 20-Jährige in der Rheinstraße auf einen Bus wartete, wie die Polizei mitteilte. Die Frau verletzte sich bei dem Angriff den Angaben zufolge leicht – und flüchtete in einen anfahrenden Bus nach Bendorf.