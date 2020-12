Archivierter Artikel vom 21.11.2020, 10:40 Uhr

Koblenz

Unbekannter Gegenstand löst Großeinsatz der Polizei aus

Ein abgestellter Gegenstand mit Kabeln und Metalldosen hat in der Nacht zu Samstag in Koblenz einen Großeinsatz von Polizei und Rettungsdiensten verursacht. 15 Bewohner mussten die umliegenden Häuser vorsorglich verlassen, wie die Polizei mitteilte. Demnach fanden Mitarbeiter des Ordnungsamts den herrenlosen Gegenstand auf einer Treppe in den Rheinanlagen.