Landscheid

Unbekannte wollen Geldautomaten aufbrechen

Unbekannte haben in Landscheid im Kreis Bernkastel-Wittlich versucht, einen Geldautomaten aufzubrechen. Die Täter seien in der Nacht zum Dienstag in den Vorraum einer Bankfiliale eingebrochen, teilte die Polizei mit. Sie hätten den Geldautomaten gewaltsam manipuliert, doch wenige Minuten später aus zunächst unbekannten Gründen ihr Vorhaben abgebrochen und die Bank verlassen. Ersten Erkenntnissen zufolge handele es sich um mindestens drei Täter.