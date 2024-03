Unbekannte werfen Gullydeckel auf Auto

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Unbekannte haben von einem Parkdeck in Kaiserslautern einen Gullydeckel auf das Auto einer Frau geworfen. Die 35-Jährige erlitt einen Schock, blieb aber unverletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Deckel schlug wohl aus einer Höhe von 18 Metern auf die Motorhaube ihres Autos ein. Zeugen hatten Kinder oder Jugendliche beobachtet, die den Gegenstand am Donnerstagabend aus einem Einkaufszentrum in der Innenstadt von Kaiserslautern geworfen hätten. Die Polizei kontrollierte im Bereich des Einkaufszentrums mehrere Personen und stellte deren Personalien fest, sie ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.

