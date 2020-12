Archivierter Artikel vom 10.04.2020, 11:30 Uhr

Unbekannte Vogelkrankheit: tote Blaumeisen melden

Berlin/Frankfurt (dpa/lhe) – Naturschützer registrieren derzeit ungewöhnlich viele tote Blaumeisen in Rheinland-Pfalz und in Hessen. Um herauszufinden, ob sich eine neue Vogelkrankheit in Deutschland ausbreitet, bittet der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), tote und krank wirkende Vögel zu melden. Vereinzelt erkrankten auch Kohlmeisen oder andere kleine Singvögel, hieß es.