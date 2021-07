Saarbrücken

Unbekannte verletzen Frau mit Drucklufthupe

Unbekannte haben in Saarbrücken mit dem lauten Geräusch einer Drucklufthupe eine Mitarbeiterin des Ordnungsamtes im Ohr verletzt. Die 41-Jährige stand am Donnerstagabend mit einem Kollegen an einer Haltestelle, als neben ihnen unvermittelt ein Fahrzeug mit zwei jungen Männern anhielt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einer der Männer hielt der Frau demnach die Hupe neben das Gesicht und verursachte das Signalgeräusch. Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Zeugen.