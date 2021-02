Kaiserslautern

Unbekannte Tote als Frau aus Ungarn identifiziert

Ermittler haben eine am 14. Dezember in Kaiserslautern gefundene unbekannte Tote als Frau aus Ungarn identifiziert. Den Untersuchungen zufolge war die 48-Jährige am 4. Dezember nach Deutschland eingereist, um als Pflegekraft eine Arbeitsstelle in München anzunehmen, wie das Polizeipräsidium Westpfalz am Montag mitteilte. Die Frau trat diese Stelle aber nicht an – möglich sei jedoch, dass sie eine andere Tätigkeit annahm, etwa als Arbeiterin in einem Unternehmen oder privat.