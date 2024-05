Unbekannte stehlen Highland-Rind

ARCHIV - So sieht ein sogenanntes "Highland-Rind" aus.

Bliesdalheim/Homburg (dpa/lrs) – Ein Highland-Rind ist von einer Koppel im saarländischen Bliesdalheim gestohlen worden. Der oder die Täter waren zunächst nicht bekannt, teilte die Polizei in Homburg am Dienstag mit. Das Tier sei zwischen Freitagnachmittag und Samstagabend entwendet worden. Die Unbekannten hätten ein am Weidetor angebrachtes Vorhängeschloss entfernt und das Rind vermutlich mit einem Viehtransporter oder einem Fahrzeug mit Anhänger weggebracht. Das Highland-Rind sei ungefähr 2000 Euro wert. Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf Zeugen.

